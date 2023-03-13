الاستخبارات تعتقل "أبو درع" كربلاء: أكبر وأخطر تاجر مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن الإطاحة بـ"أكبر وأخطر" تاجر مخدرات في كربلاء، وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تم القبض على أكبر وأخطر تاجر مخدرات في محافظة كربلاء، وهو مطلوب وفق المادة 4 ارهاب، والمادة 28 مخدرات".

وبينت أنه "تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة المتنوعة والمواد المخدرة ومواد تعاطي مختلفة بحوزته"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

بدوره أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن التاجر الذي تم اعتقاله "يعد من أخطر تجار المخدرات ويلقب بـ(أبو درع)".