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الاستخبارات تطيح بأحد عناصر داعش في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-18T20:08:03+0000
الاستخبارات تطيح بأحد عناصر داعش في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، يوم الأربعاء، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية أمنية امتازت بالدقة العالية، وبجهد استخباري، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش في منطقة الفضل ببغداد".

واوضح البيان أن "هذا العنصر كان يعمل لدى العصابات الإرهابية منذ العام 2011 ،بصفة جندي بمحافظة نينوى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) من محكمة استئناف نينوى، جرى القبض بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارئ بغداد العاشر، وقد جرى تسليمه الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".

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