سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات تطيح بمفجّر سيارة مفخخة في مدينة الصدر

Category: أمـن

Date: 2021-07-27T14:12:12+0000
الاستخبارات تطيح بمفجّر سيارة مفخخة في مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بتمكن الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على "إرهابي" فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق إحدى مفاصل المديرية، تمكنت من القاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب احد الاسواق الشعبية المعروفة باسم  (سوق العتيق) بمدينة الصدر شرقي بغداد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ والذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء".

وأضافت أن الوصول إلى المتهم جرى "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية".

وأشارت الخلية إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

related

صور.. مكافحة حريق في مدينة الصدر التهم مخزنا للسلاح لسرايا السلام

Date: 2019-07-02 10:35:36
صور.. مكافحة حريق في مدينة الصدر التهم مخزنا للسلاح لسرايا السلام

استنفار أمني في الفلوجة بحثاً عن سيارة مفخخة

Date: 2021-01-24 18:15:52
استنفار أمني في الفلوجة بحثاً عن سيارة مفخخة

داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في مدينة الصدر

Date: 2021-07-19 21:06:49
داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في مدينة الصدر

رويترز: اكثر من 20 قتيلا وجريحا باشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر

Date: 2019-10-06 21:42:47
رويترز: اكثر من 20 قتيلا وجريحا باشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر

عصابة تجوب مناطق شرقي بغداد وتسطو على منافذ لتوزيع الرواتب ومحال للصيرفة

Date: 2021-07-09 11:58:50
عصابة تجوب مناطق شرقي بغداد وتسطو على منافذ لتوزيع الرواتب ومحال للصيرفة

السلطات تقر باستخدام "مفرط للقوة" بمدينة الصدر .. والحصيلة ترتفع لـ15 قتيلا

Date: 2019-10-07 08:48:26
السلطات تقر باستخدام "مفرط للقوة" بمدينة الصدر .. والحصيلة ترتفع لـ15 قتيلا

الجيش يتسلم أمن مدينة الصدر بدلاً من الشرطة الاتحادية

Date: 2021-07-23 19:44:41
الجيش يتسلم أمن مدينة الصدر بدلاً من الشرطة الاتحادية

العمليات المشتركة تباشر بسحب الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد

Date: 2019-10-07 10:00:23
العمليات المشتركة تباشر بسحب الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد