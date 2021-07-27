الاستخبارات تطيح بمفجّر سيارة مفخخة في مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بتمكن الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على "إرهابي" فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق إحدى مفاصل المديرية، تمكنت من القاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب احد الاسواق الشعبية المعروفة باسم (سوق العتيق) بمدينة الصدر شرقي بغداد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ والذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء".

وأضافت أن الوصول إلى المتهم جرى "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية".

وأشارت الخلية إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".