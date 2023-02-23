بينهم مسؤول .. اعتقال ستة إرهابيين متورطين بالقتل والتهجير والتعذيب في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ستة عناصر ينتمون لتنظيم داعش بينهم مسؤول في العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع في بيان اليوم، إن مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية تمكنت من الاطاحة باحد العناصر الارهابية الذي يشغل منصب مايسمى مسؤول المفرزة الامنية في بعقوبة لدى تنظيم داعش.

ووفقا للبيان فإن العملية تمت بعد مراقبة تحركات الهدف على مدار (48 ساعة) قادما من محافظة ديالى حيث القي القبض عليه في منطقة الكرادة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) إرهاب.

في غضون ذلك أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتمكنها من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب ) لإنتمائهم لتنظيم داعش، في ما يسمى ديوان الجند و وديوان الحسبة وديوان الزكاة.

وأشارت الوكالة في بيان اليوم، إلى تنفيذ هؤلاء عدة عمليات ارهابية من قتل وتهجير المواطنين وسجنهم وتعذيبهم ومصادرة الدور السكنية وسرقة اثاثها فيما اشترك احدهم في نصب السيطرات الوهمية والاخر في تصفيح وتفخيخ العجلات، والاخر في سرقة اسلحة مطار الموصل انذاك.

وذكر البيان أنه تم تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.