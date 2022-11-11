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الاستخبارات تطيح بمجموعة "إرهابية" قتلت مواطنين واستهدفت القوات الامنية بعبوات

Category: أمـن

Date: 2022-11-11T15:28:42+0000
الاستخبارات تطيح بمجموعة "إرهابية" قتلت مواطنين واستهدفت القوات الامنية بعبوات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، القبض على مجموعة "ارهابية" في قضاء الطارمية شمالي بغداد، مشيرة الى ان المجموعة نفذت عمليات قتل لمواطنين أبرياء وتفجير عبوات ناسفة على القوات الامنية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصرها نجحوا باختراق مفرزة ارهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في مايسمى "ولاية شمال بغداد" ارتكبوا عدة جرائم ارهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم".

وتابعت، "من خلال التحقيقات اعترف الارهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنين من اهالي الطارمية غدرا سنة ٢٠٢١ و٢٠٢٢، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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