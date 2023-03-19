الاستخبارات تطيح بمتهم قتل والديه وأصاب شقيقته في زيونة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، تمكنها من اعتقال شخص أقدم على قتل والديه (الام والاب) واصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد.

وأضافت الوكالة في بيان، "نجحت الجهود الاستخبارية في متابعة المتهم والقبض عليه بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة بعد ان قام برميه في النفايات محاولا اخفائه".

وقال مصدر أمني مساء أمس السبت لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً فتح نيران سلاحه على والده ووالدته واخته ضمن منطقة زيونة شرقي بغداد ما اسفر عن مقتل الاب والام واصابة الاخت التي تم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد"، مشيراً الى ان "أسباب الحادث ما تزال مجهولة، فيما لاذ الجاني بالفرار".

واوضح المصدر ان "حسب المعلومات فأن الشخص يتعاطى المخدرات"، لافتا الى ان "والدته موظفة في وزارة الصناعة واخته طالبة جامعية".