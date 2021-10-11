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الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-11T16:31:53+0000
الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن القبض على متهمين اثنين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الأمنية لمتابعة الخارجين عن القانون وملاحقة منفذي الجريمة المنظمة، وبهدف حفاظ على التراث العراقي، وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة يقومان بالمتاجرة بالقطع الأثرية في مدينة الكاظمية وبحوزتهما خمسين قطعة اثرية واختام اسطوانية".

وأضافت ، "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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