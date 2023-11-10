الاستخبارات تطيح بـ7 تجار للآثار وسط كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، الإطاحة بـ7 تجار للآثار وسط كركوك.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعملية أمنية محكمة تمكنت من الإطاحة بـ5 من تجار الآثار في احدى المناطق من مدينة كركوك، وضبطت بحوزتهم كتاباً أثرياً، وبعد التحقيق معهم خلال ساعات قليلة تم الاعتراف على اثنين آخرين من التجار أيضاً حيث تمت عملية إلقاء القبض بالجرم المشهود عليهم ومعهم كتاباً أثرياً آخر يعود لعهود قديمة".

وأشار البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لينالوا جزاءهم العادل".