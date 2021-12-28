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الاستخبارات تطيح بـ6 "إرهابيين" من عائلة قائد الهجوم على نينوى في 2014

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T08:09:18+0000
الاستخبارات تطيح بـ6 "إرهابيين" من عائلة قائد الهجوم على نينوى في 2014

شفق نيوز/ القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، القبض على 6 "إرهابيين" من عائلة والي نينوى السابق الذي قاد الهجوم على المحافظة عام 2014.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في عملية نوعية جديدة تضاف لسجل نجاحات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومن خلال المتابعة ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب من اسرة الارهابي المقبور (ابو ليث الانصاري) طالب رضوان الحمدون الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت بيد الارهابيين في 9 / 6 / 2014، وبكمين محكم في منطقة ربيعة في محافظة نينوى اثناء دخولهم من الاراضي السورية الى الأراضي العراقية".

وأوضحت أن "احدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى، حيث تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت الخلية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عازمة على ملاحقة العناصر الارهابية وعدم السماح لهم بأن يدنسوا ارض العراق".

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