الاستخبارات تطيح بـ6 "إرهابيين" اشتركوا بتفجير دور سكنية لمنتسبين في صلاح الدين

شفق نيوز/ القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على 6 "ارهابيين" في محافظة صلاح الدين اشتركوا بتفجير دور سكنية لمنتسبين أمنيين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنوا من القاء القبض على 6 ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين نشط عملهم ضمن صفوف داعش من خلال تفجير الدور السكنية العائدة لمنتسبي الاجهزة الامنية وخطف المواطنين واجبارهم على دفع اتاوى والتبليغ عن تحركات القوات الامنية ونقل المواد الغذائية وتوزيع مايسمى الكفالات على عناصر داعش ونصب السيطرات الوهمية قبل أيام التحرير".

وأشار البيان الى ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص وفقا لمذكرات توقيف رسمية صادرة من القضاء ، وقد جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".