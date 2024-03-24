الاستخبارات تطيح بـ3 إرهابيين في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، يوم الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين.

جاء ذلك، خلال عمليات استباقية منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق (5 و11 و21) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمائن محكمة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، أسفرت العمليات عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 /إرهاب) في قضائي الشرقاط والرطبة وسيطرة تركلان في كركوك، وكانوا يعملون في تنظيم داعش الإرهابي في مختلف صفوفه، إذ تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.