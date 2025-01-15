الاستخبارات تطيح بـ "مسؤولة الكفالات المالية وخياطة الملابس" في داعش

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، القبض على "مسؤولة الكفالات المالية وخياطة الملابس العسكرية" بتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنوا في يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2025 من إلقاء القبض على إرهابية داعشية وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك إثر عملية نوعية وبجهد استخباري مميز وبمتابعة ميدانية وفنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة".

وأضاف البيان، أن "الإرهابية كانت تعمل بصفة مايسمى مسؤولة الكفالات المالية في تنظيم داعش الإرهابي، حيث تقوم بنقل وتوزيع هذه الكفالات على العائلات التابعة للتنظيم في قضاء الحويجة وأيضاً تعمل خياطة للملابس والتجهيزات العسكرية الخاصة بالتنظيم".