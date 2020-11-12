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الاستخبارات تطيح بـ"أخطر" عصابة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-11-12T09:23:03+0000
الاستخبارات تطيح بـ"أخطر" عصابة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس، عن القبض على اخطر عصابة لتجارة  المخدرات في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من (6) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة وهم من اخطر العصابات في محافظة ميسان".

وأوضحت، أنه "قد تمت عملية القاء القبض عليهم بعد تشكيل فرق عمل مختص والإطاحة بهم في مركز محافظة ميسان وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي، فضلا عن مطلوبيتهم وفق احكام المادتين (28_32 مخدرات)، حيث تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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