الاستخبارات تطيح بـ"خارج عن القانون" انتهك أمن الديوانية

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، اعتقال متهم قام بحرق عجلات المواطنين وتفجير دورهم بقنابل يدوية والاعتداء على موظف حكومي، بعد ملاحقته في محافظة الديوانية.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها "في محافظة الديوانية تلقت مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون بالقبض على شخص خارج عن القانون أخل بأمن المحافظة واعتدى على المواطنين والأملاك العامة والخاصة".

وأوضحت أن "فريقاً استخبارياً وفنياً جرى تشكيله وبعد مطاردة المتهم تم استمكانه بكمين محكم والقبض عليه، حيث اعترف صراحة بقيامة بحوادث كثيرة منها تفجير عجلات المواطنين والاعتداء على دورهم بقنابل يدوية وكان آخرها الاعتداء على موظف حكومي في دائرة البريد".