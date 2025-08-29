الاستخبارات تطيح بعنصرين "بارزين" من داعش في كركوك

شفق نيوز- بغداد

أفاد التحالف الدولي، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على عنصرين "بارزين" في تنظيم داعش خلال عملية أمنية نوعية في محافظة كركوك.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "أحد المعتقلين كان يشغل منصب ضابط لوجستي في التنظيم، فيما كان الآخر عضواً في ديوان الجند وشارك في عدة هجمات استهدفت قوات الأمن".

وأضاف البيان أن العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وملاحقة فلول التنظيم المتشدد.