الاستخبارات تطيح بشركات سياحة تزور فحوصات كورونا في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس، عن ضبط شركات سياحية في كربلاء المقدسة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي لفيروس كورونا للمسافرين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعة لتنفيذ توجيهات لجنة الامر الديواني (٥٥) الخاص بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية الخاصة بفايروس كورونا، تمكنت مديرية استخبارات إلامن السياحي في كربلاء المقدسة من ضبط عدد من شركات السياحة في المحافظة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي الخاصة بفيروس كورونا، للمواطنين الذين يريدون السفر خارج البلاد من دون الذهاب الى مركز الفحص المخصص مقابل مبالغ مالية".

واشارت الى أن "ورقة الفحص الطبي تحمل ختم وتوقيع مدير الصحية العامة مزيف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق إصحاب هذه الشركات".