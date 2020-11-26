سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الاستخبارات تطيح بشركات سياحة تزور فحوصات كورونا في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2020-11-26T09:18:17+0000
الاستخبارات تطيح بشركات سياحة تزور فحوصات كورونا في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس، عن ضبط شركات سياحية في كربلاء المقدسة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي لفيروس كورونا للمسافرين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعة لتنفيذ توجيهات لجنة الامر الديواني (٥٥) الخاص بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية الخاصة بفايروس كورونا، تمكنت مديرية استخبارات إلامن السياحي في كربلاء المقدسة من ضبط عدد من شركات السياحة في المحافظة تقوم بتزوير ورقة الفحص الطبي الخاصة بفيروس كورونا، للمواطنين الذين يريدون السفر خارج البلاد من دون الذهاب الى مركز الفحص المخصص مقابل مبالغ مالية".

واشارت الى أن "ورقة الفحص الطبي تحمل ختم وتوقيع مدير الصحية العامة مزيف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق إصحاب هذه الشركات".

related

الاستخبارات العراقية تطيح بـ6 متهمين خرقوا أنبوباً لتهريب النفط ببابل

Date: 2020-11-07 10:22:35
الاستخبارات العراقية تطيح بـ6 متهمين خرقوا أنبوباً لتهريب النفط ببابل

اطلاق سراح دفعة جديدة من السجناء في العراق

Date: 2020-03-30 14:31:17
اطلاق سراح دفعة جديدة من السجناء في العراق

بعد أسبوع من تسلم مهامه.. إصابة قائد أمني عراقي بفيروس كورونا

Date: 2020-08-03 19:31:58
بعد أسبوع من تسلم مهامه.. إصابة قائد أمني عراقي بفيروس كورونا

الاستخبارات تطيح بـ"أخطر" عصابة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

Date: 2020-11-12 09:23:03
الاستخبارات تطيح بـ"أخطر" عصابة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

كربلاء تعتقل كل من يدخل اراضيها مع اقتراب موعد زيارة مليونية

Date: 2020-03-30 18:26:00
كربلاء تعتقل كل من يدخل اراضيها مع اقتراب موعد زيارة مليونية

الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول عمليات اختطاف واغتيال في داعش

Date: 2020-10-19 07:00:26
الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول عمليات اختطاف واغتيال في داعش

العراق يحبط إدخال صواريخ كاتيوشا واصابع ديناميت من دولة مجاورة

Date: 2020-11-21 11:05:12
العراق يحبط إدخال صواريخ كاتيوشا واصابع ديناميت من دولة مجاورة

إخلاء سبيل اكثر من 600 متهم ومحكوم في بغداد

Date: 2020-04-01 12:35:28
إخلاء سبيل اكثر من 600 متهم ومحكوم في بغداد