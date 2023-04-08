الإطاحة بخمسة متهمين "أثاروا الرعب" بصفوف المواطنين واعتقال "قاتل" في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، القبض على خمسة متهمين "اثاروا الرعب" في صفوف المواطنين في بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها القت القبض على خمسة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب لقيامهم بإثارة الرعب بين صفوف المواطنين الآمنين من خلال استخدام الاسلحة النارية والعبوات المحلية الصنع في الدكة العشائرية".

وأشارت الوكالة الى ان "العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية وكمائن انتجت القبض على المتهمين".

في السياق، أعلنت قيادة شرطة كركوك، القبض على منفذ جريمة قتل بعد ثلاث ساعات من ارتكابه الجريمة.

وذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد مقتل أمرأة مسنة في منطقة حي عدن بتاريخ هذا اليوم الموافق 2023/4/8 اوعز قائد شرطة محافظة كركوك الى قسم مكافحة الأجرام (فريق العمل) بكشف ملابسات الجريمة وبأشرافه الشخصي ، و بعد وصول فريق العمل الى محل الحادث برئاسة العميد ( قيس عامر ناجي ) وضابط مركز شرطة المقداد المقدم ( محمد ابراهيم محمد ) والتحري والتحقيق في حادث القتل تمكن فريق العمل من كشف هوية الجاني والقبض عليه خلال مدة قياسية لا تتجاوز (3) ساعات وتم تدوين اقواله بالاعتراف أبتدائياً وقضائياً وفق المادة 406 ق ع واحالته الى المحاكم لينال جزاءه العادل.