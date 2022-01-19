الاستخبارات تطيح بجامع اموال الزكاة للدواعش و"إرهابيين" يوزعان كتب تكفيرية في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الأربعاء، عن الإطاحة بجامع اموال الزكاة للدواعش و"إرهابيين" اثنين يوزعان كتب تكفيرية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية نوعية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 21 وقوة برية من الفوج المذكور اسفرت عن القاء القبض على الارهابي المسؤول عن جمع ما تسمى باموال الزكاة وتقديمها لعصابات داعش الارهابي بعد مداهمة مكان تواجده في ناحية تل عبطة التابعة الى قضاء الحضر غربي نينوى، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

من جانبها اعلنت خلية الاعلام الأمني أن الاستخبارات العسكرية القت القبض على ارهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكتب التكفيرية على المواطنين في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات دقيقة لشعبة إستخبارات الفرقة 14 احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، التي اكدت وجود ارهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكتب التكفيرية التي تروج لافكار داعش الارهابي في منطقة الشرقاط الايسر بمحافظة صلاح الدين، وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من لواء المشاة 51 تم القاء القبض عليهما في المكان المذكور ، وتبين انهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".