الاستخبارات تطيح بثلاثة دواعش في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في كركوك، يوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش مطلوبين للسلطة القضائية، خلال عملية نفذت جنوبي ووسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي الى عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق المادة (١/٤) إرهاب".

وبينت ان "احدهم يعمل بصفة ناقل ضمن ما يسمى قاطع الرشاد حيث يقوم بشراء المؤن والمواد الغذائية وايصالها للعصابات الارهابية في مضافات تقع في وادي زغيتون".

واشارت الى ان "عملية الاعتقال تمت في ناحية الرشاد ومركز مدينة كركوك بالتنسيق المشترك مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك والفرقة الخامسة شرطة اتحادية ومفرزة من الأمن الوطني".