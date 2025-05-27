الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات وبشر في بغداد والنجف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكتين تتاجران بالمخدرات، وأحد المتهمين بالاتجار بالبشر في بغداد والنجف.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بجهد استخباري حثيث وكمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، من إلقاء القبض على شبكتين لتجارة وترويج المواد المخدرة في بغداد، والصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات".

وأضافت أنه "واستمراراً لجهود المديرية المتميزة في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، تمكّنت مفارزها من الإطاحة بأحد المطلوبين للقضاء لقيامه بعمليات الاتجار بالبشر في إحدى مناطق العاصمة، بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرة قبض بحقه وفق أحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وفي سياقٍ متصل، أفادت الوزارة بتمكن "مفارز مديرية الاستخبارات في محافظة النجف من القبض على أحد تجار المخدرات بالجرم المشهود، حيث ضُبطت بحوزته مواد مخدرة متنوعة تمت مصادرتها، وتم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً، وإيقافه وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات".