الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات بقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية بقيادة عمليات الانبار، والتي شخصت وجود ثلاثة أشخاص من المتاجرين بالمخدرات في منطقة البو علي الجاسم بقضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار، تم القبض عليهم في المكان المحدد".

وأشارت الى أن "العملية تمت بعد توجه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوات برية من الفوج الأول ( لواء المشاة 39 )، نحو الهدف والقبض على المتهمين".

وأكد البيان، بأن "تم إحالة المتهمين للقضاء بموجب أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي".