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الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T10:09:49+0000
الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على أحد تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية وردت عن وجود احد المتهمين من المتاجرين بالمخدرات"، مشيرة الى "تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأوضحت أنه "تم استدراج المتهم ونصب كمين محكم له والقبض عليه بالقرب من مدينه العاب السيدية ببغداد وبالجرم المشهود وبحوزته كميات كبيرة من مادة الكريستال والحبوب المخدرة".  وبينت أنه "بدلالته من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بوجود كميات أخرى من المخدرات داخل منزله"، موضحاً أنه "على الفور تم الانتقال الى محل سكانه وقد ضبط بداخله كميات أخرى من المواد والحبوب المخدرة وادوات مختلفة تستخدم للتعاطي وبيع المخدرات".  

وأشار بيان الاستخبارات إلى "ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وتوقيف المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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