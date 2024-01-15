الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات بعد الاشتباك معه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات صادرة بحقه العديد من أوامر القبض، بعملية نوعية في محافظة المثنى.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية مستندة على معلومات استخبارية دقيقة نفذتها مفارز خلية الصقور الاستخبارية، أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات صادرة بحقه العديد من أوامر القبض وفق المادة (28) مخدرات بعد الاشتباك معه في محافظة المثنى".

وأضافت أن المتهم ضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، واُحيل إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".