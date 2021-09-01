الاستخبارات تطيح بالناقل الرئيسي لأسلحة وأعتدة داعش في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن الاطاحة بالناقل الرئيسي للاسلحة والاعتدة لداعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة العصابات الإرهابية ومتابعة الخارجين عن القانون، حيث تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة ٤ ارهاب بمحافظة كركوك".

وأضافت، "بعد التحقيق معه اعترف بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع المفارز الارهابية والسيطرات لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية، كما شارك المتهم في هجومين مع ارهابيين اخرين على القطعات الماسكة لمصفاة بيجي، وعمل ايضا ناقلا رئيسيا للاسلحة والاعتدة في المفارز الارهابية واوكارهم داخل محافظة صلاح الدين، وعمل ايضا مع المفارز الارهابية المتواجدة في محافظة كركوك، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".