سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات تطيح بالمسؤول الإداري لولاية الأنبار لدى تنظم داعش

Category: أمـن

Date: 2021-11-14T19:45:38+0000
الاستخبارات تطيح بالمسؤول الإداري لولاية الأنبار لدى تنظم داعش

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية يوم الاحد، الاطاحة بأحد قيادات تنظيم داعش.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة ارهاب الرطبة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن الاطاحة بالمسؤول الاداري  لما تسمى (ولاية الانبار ) والمكنى ( ابو سيف ) في قضاء الرطبة بالأنبار.

واضاف البيان؛ ان (ابو سيف) هو المسؤول عن نقل الأرزاق والمؤن والدعم اللوجستي لأوكار ومخابئ  عناصر داعش الارهابي في عمق الصحراء× لافتا الى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.

related

"نائب البغدادي" يكشف تفاصيلاً مهمة عن تنظيم داعش وموارده الاقتصادية

Date: 2021-11-14 08:05:26
"نائب البغدادي" يكشف تفاصيلاً مهمة عن تنظيم داعش وموارده الاقتصادية

تعرف على المرأة "الاخطر" في تنظيم داعش في العراق

Date: 2019-09-12 07:41:20
تعرف على المرأة "الاخطر" في تنظيم داعش في العراق

داعش يشن هجوماً جديداً في ديالى

Date: 2021-09-15 20:02:04
داعش يشن هجوماً جديداً في ديالى

"ابو عبد الله الجنابي" مساعد لأحد ولاة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2019-08-02 14:56:33
"ابو عبد الله الجنابي" مساعد لأحد ولاة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية

كاشفاً هوية المنفذين.. الإعلام الأمني يعلن إحباط تفجير برج للكهرباء ببغداد

Date: 2021-07-06 09:41:25
كاشفاً هوية المنفذين.. الإعلام الأمني يعلن إحباط تفجير برج للكهرباء ببغداد

الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2019-10-26 22:06:15
الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

كان يحوّل قتلى داعش إلى "شهداء".. الإطاحة بمزوّر في الأنبار

Date: 2021-07-09 14:27:36
كان يحوّل قتلى داعش إلى "شهداء".. الإطاحة بمزوّر في الأنبار

اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

Date: 2020-09-08 07:17:41
اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك