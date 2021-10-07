الاستخبارات تضبط وكرا لتنظيم داعش جنوبي الموصل

شفق نيوز/ ضبطت قوة أمنية يوم الخميس، وكرا لتنظيم داعش الارهابي في أحد اقضية محافظة نينوى.

وقال خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بناءً على معلومات استخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 في مديرية الاستخبارات العسكرية، تم ضبط وكر لعصابات داعش الإرهابية في قرية سيرمة منطقة القراج قضاء مخمور محافظة نينوى".

واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بعد أن خرجت قوة من شعبة استخبارات الفرقة 14 واللواء الخمسين والفوج الثاني واستخبارات ومكافحة مخمور"، مشيرا إلى "القاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب في هذا الوكر وضبط و7 اجهزة موبايل مختلفة الانواع و أرزاق جافة، تم تسليمه اصوليا الى قسم استخبارات مخمور".