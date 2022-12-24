الاستخبارات تضبط احزمة ناسفة وعبوات لاصقة في نينوى

شفق نيوز/ ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، احزمة ناسفة وعبوات لاصقة في محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة الميدانية لقواطع المسؤولية، وبعد ورود معلومات من أحد المواطنين المتعاونين بوجود مواد متفجرة في أحد الدور المتروكة في الجانب الأيمن لمحافظة نينوى، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قوة من طوارئ نينوى، ومديرية أمن وطني نينوى، ومركز شرطة الخزرج، والانتقال على المكان المقصود، حيث تم ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة، وخمس عبوات لاصقة، وأجهزة موبايل من مخلفات داعش الإرهابي".

وأضافت "قد تم التعامل معها ورفعها من قبل الجهد الهندسي دون حادث يذكر".