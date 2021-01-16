سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات تصل إلى خزان الوقود الرئيسي لداعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-16T20:11:22+0000
الاستخبارات تصل إلى خزان الوقود الرئيسي لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، الوصول إلى خزان الوقود الرئيسي التابع لتنظيم داعش، في منطقة التلال بعمق صحراء الرطبة أقصى غربي محافظة الانبار 

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة "شفق نيوز"، بأن "تم ضبط 10 آلاف لتر من مادة البنزين بداخل الخزان".

وأوضحت، أن "العملية أجريت على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى التابعة لقوات الجيش العراقي".

وأكد البيان، بأن "تم تدمير الخزان وحرق الوقود دون أحداث اي أضرار جانبية".

related

السلطات العراقية تفند مزاعم دخول قرابة 3000 عنصر من داعش عبر وادٍ غربي العراق

Date: 2019-08-14 20:00:54
السلطات العراقية تفند مزاعم دخول قرابة 3000 عنصر من داعش عبر وادٍ غربي العراق

بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

Date: 2020-10-29 18:30:27
بعملية مباغتة.. تفكيك خلية "إرهابية" في الفلوجة

سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

Date: 2020-11-28 16:58:03
سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

أكثر من 40 داعشيا بينهم مسؤول مالية بقبضة القوات العراقية

Date: 2020-10-09 12:34:35
أكثر من 40 داعشيا بينهم مسؤول مالية بقبضة القوات العراقية

بعد اختطاف مهندس وقتله.. القوات العراقية تشن حملة "سريعة" على داعش

Date: 2020-11-07 09:57:04
بعد اختطاف مهندس وقتله.. القوات العراقية تشن حملة "سريعة" على داعش

استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

Date: 2019-12-25 19:56:26
استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

القوات العراقية تحبط مجزرة في العيد

Date: 2019-06-06 08:43:33
القوات العراقية تحبط مجزرة في العيد

إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

Date: 2021-01-15 11:02:14
إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار