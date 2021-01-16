الاستخبارات تصل إلى خزان الوقود الرئيسي لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، الوصول إلى خزان الوقود الرئيسي التابع لتنظيم داعش، في منطقة التلال بعمق صحراء الرطبة أقصى غربي محافظة الانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة "شفق نيوز"، بأن "تم ضبط 10 آلاف لتر من مادة البنزين بداخل الخزان".

وأوضحت، أن "العملية أجريت على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى التابعة لقوات الجيش العراقي".

وأكد البيان، بأن "تم تدمير الخزان وحرق الوقود دون أحداث اي أضرار جانبية".