الاستخبارات تصادر 55 الف لتر نفط وتضبط مواقع وعجلات لتهريبه

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأحد، مصادرة 55 الف لتر من النفط ومشتقاته وضبط 16 عجلة تستخدم لتهريبه فضلا عن 5 مواقع نفطية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في اكثر من محافظة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل اكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من اجل الحد من الاضرار بالاقتصاد الوطني، حيث اثمرت هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال سبعة ايام عن مصادرة ( 55 الف لتر تقريبا ) من النفط ومشتقاته وضبط ( 16 ) عجلة مع كانت تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بالإضافة الى ضبط (5) مواقع والقبض على (23)مخالفاً ومتاجراً بالنفط ومشتقاته في بغداد والمحافظات".

واشار البيان الى "تدوين اقوال المتهمين واعترافهم صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته، كما أُحيل المتهمون الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم أمام القضاء".