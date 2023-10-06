الاستخبارات تصادر 3 ملايين لتر نفط وتضبط 90 عجلة تستخدم بتهريبه في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، يوم الجمعة، مصادرة 3 ملايين لتر من النفط ومشتقاته وضبط 90 عجلة تستخدم بتهريبه في بغداد والمحافظات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الوكالة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في أكثر من محافظة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل عدة فرق عمل استخبارية وفنية ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من أجل الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني".

وأثمرت هذه العمليات التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال 30 يوم بحسب البيان عن "مصادرة (3 ملايين لتر تقريبا) من النفط ومشتقاته نتيجة مصادرة (90) عجلة مع سائقيها كانت تستخدم للمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بالإضافة إلى ضبط (8) مواقع نفطية ومجموعة من العجلات التي تستخدم لتهريب هذه المشتقات في بغداد والمحافظات".

ودونت أقوال المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته ، كما أحيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعدادٍ لمثولهم أمام القضاء.