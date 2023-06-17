الاستخبارات تشتبك مع "قتلة" في بغداد وتعتقل 3 "إرهابيين" بنينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، الوصول إلى (4) متهمين بالقتل من محافظة البصرة، وقتل أحدهم وإصابة آخر بعد اشتباك مسلح معهم في العاصمة بغداد.

ولفتت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المتهمين قاموا في 15 تموز 2021 بقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء نزاع عشائري في محافظة البصرة، وهروبهم إلى محافظة بغداد".

وأوضحت أن "القوة المنفذة للواجب، تابعت الجناة وبعد عملية اشتباك دامت أكثر من نصف ساعة، قتلت أحدهم وأصابت آخر، وألقت القبض على المتهمين الاثنين الآخرين في إحدى المناطق الزراعية بأطراف منطقة النهروان ببغداد.

وأشارت خلية الصقور بوكالة الاستخبارات، إلى أن "العملية أسفرت عن إصابة أحد أبطال الفوج التكتيكي في الوكالة"، مؤكدة أن "أجهزة وزارة الداخلية، لديها توجيهات واضحة بشأن تكثيف الجهود لمتابعة المطلوبين للقضاء وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

إلى ذلك، نوهت وكالة الاستخبارات، بإلقاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية أحدهم كان يعمل بما يسمى "الشرطة الإسلامية" لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات، في بيان ورد للوكالة، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المطلوبين تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تشير الوثائق إلى أنهم كانوا يعملون بما يسمى (الشرطة الإسلامية، وجيش العسرة الموت، والمعسكرات العامة)".