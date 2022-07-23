الاستخبارات تستدرج 3 متهمين بتجارة المخدرات من النجف وتطيح بهم في بابل

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم السبت، القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في بابل بعد استدراجهم من محافظة النجف.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة نفذت عملية اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في محافظة بابل".

وأوضحت ان "العملية جرت بعد استدراج المتهمين من محافظة النجف ونصب كمين لهم في قضاء الكفل حيث قام المتهمين بالهرب واطلاق النار على القوات الامنية حيث قامت القوة بملاحقتهم وتمكنت من السيطرة على الموقف والقي القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة مع بندقية كلاشنكوف، وبعد عرضهم على القضاء قرر توقيفهم وفق المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات".

وفي السياق نفسه ألقت مفارز المديرية الاخرى القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة (٢٨) مخدرات، وذلك من خلال تواجده في مركز مدينة الحلة، تم القبض بالتنسيق مع شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة".