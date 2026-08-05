الاستخبارات تستدرج إرهابياً من تركيا وتطيح به فور وصوله مطار بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوات خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن نفذت عملية "نوعية ودقيقة" أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب بعد استدراجه من خارج العراق، بناءً على مذكرة قبض وتحرٍ صادر بحقه من محكمة تحقيق تلعفر في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأوضح بيان للوزارة أن القوة المنفذة نصبت كميناً محكماً في مطار بغداد الدولي فور عودة المتهم من تركيا وبحوزته جواز سفر عبور (مرور) فقط، مشيراً إلى تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقه.

يُذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف عام 2014، بما فيها مدينة الموصل وقضاء تلعفر، قبل أن تطلق القوات العراقية بإسناد من التحالف الدولي حملة عسكرية استمرت نحو ثلاثة أعوام انتهت بالتحرير الكامل عام 2017، بعد أن ارتكب التنظيم خلال تلك الفترة انتهاكات وجرائم واسعة بحق السكان المحليين.