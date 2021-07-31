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الاستخبارات تخترق شبكة لتجارة المخدرات وتطيح بعناصرها في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T15:55:48+0000
الاستخبارات تخترق شبكة لتجارة المخدرات وتطيح بعناصرها في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إختراق شبكة لتجارة المخدرات والقبض على عناصرها في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشبكة تضم خمسة تجار للمخدرات وتم الإيقاع بهم في كمين محكم، نصب لهم في قضاء الرطبة أقصى غرب الانبار، والقبض عليهم بالجرم المشهود".

ولفت، إلى "ضبط بحوزتهم عشرة أكياس من مادة الحشيشة، و 12.000 حبة مخدرة، ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال".

وأشار البيان، الى ان "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة الخامسة ( احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ) مكنتها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع وقسم شؤون المخدرات".

وأكد البيان، بأنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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