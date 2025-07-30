الاستخبارات تحيل مقاتلا الى المحاكم العسكرية بعد إساءته لمواطن في بغداد (فيديو)

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن مديرية الاستخبارات العسكرية أحالت أحد المقاتلين إلى المحاكم العسكرية بعد ظهوره في مقطع فيديو يسيء إلى أحد المواطنين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التصرفات الفردية لا تعكس نهج أو توجيهات المؤسسة العسكرية، التي تحرص قيادتها دائمًا على الالتزام بالضبط العسكري وحسن التعامل مع المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصاً يرتدي الزي العسكري، و يقود سيارة دفع رباعي سوداء اللون في أحد شوارع مدينة بغداد وهو يطلق ألفاظا نابية وشتائم على سائق سيارة اخرى تسير بجانبه يبدو انهما دخلا في ملاسنة ومشادة كلامية.