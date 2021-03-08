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الاستخبارات تحبط مخططاً "خطيراً" لاستهداف زوار الكاظمية

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T15:11:19+0000
الاستخبارات تحبط مخططاً "خطيراً" لاستهداف زوار الكاظمية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الاثنين، إحباطها مخططاً "خطيراً" لاستهداف زوار الكاظمية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تمكنت من القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية ارهابية انتحارية لاستهداف زائري الإمام الكاظم".

وأشار إلى أنه "تمت عملية القبض عليهم في جانب الرصافة ببغداد"، منوهة إلى "تدوين اقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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