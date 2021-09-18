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الاستخبارات تحبط دخول "إرهابي" الى كرمة الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-09-18T20:33:29+0000
الاستخبارات تحبط دخول "إرهابي" الى كرمة الأنبار

شفق نيوز/ أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، محاولة دخول "إرهابي" الى قضاء الكرمة بالانبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "معلومات استخبارية دقيقة وصلت لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الكرمة بالانبار".

وأضافت، "تم على اثرها نصب كمين محكم له في سيطرة ٣٠ مدخل القضاء بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب كونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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