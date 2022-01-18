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الاستخبارات تحبط إدخال 17 طناً من الأدوية المهربة إلى بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-18T14:27:08+0000
الاستخبارات تحبط إدخال 17 طناً من الأدوية المهربة إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب 17 طناً من الأدوية من إحدى المحافظات باتجاه بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصا على الأمن الصحي للمواطن، اذ تمكنت من إحباط محاولة إدخال 17 طناً من الأدوية المهربة قادمة من احدى المحافظات باتجاه العاصمة بغداد".

وأوضحت أن "هذه الأدوية غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزراة الصحة، وقد جاءت عملية الضبط في إحدى سيطرات بغداد بعد ورود معلومات دقيقة عن محاولة التهريب ونصب كمين محكم نتج عنه إلقاء القبض على صاحب العجلة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقة أصوليا لينال جزاءه العادل".

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