الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع البيشمركة تداهم وكراً قرب بالموصل

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بشن عملية مداهمة بالتنسيق مع قوات البيشمركة، لوكر لداعش الارهابي في جبل قره جوغ في محافظة نينوى.

وذكر بيان للخلية، أن العملية تمت استنادا الى معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٤ - والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تردد مجموعة من داعش الارهابي على احد الاوكار خارج قاطع مسؤولية الفرقة على سفح جبل قره جوغ في الموصل.

وأضاف أنه تم على اثرها التنسيق مع حرس إقليم كوردستان العراق- البيشمركة- وباسناد قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٥٠ تمت مداهمة الوكر وتضبط بداخله ١٠ عبوات ناسفة حديثة الصنع ومواد تفجير ومواد أخرى، تم تفجير الوكر ومحتوياته من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة المداهمة.