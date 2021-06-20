الاستخبارات العسكرية توقع بعنصر في "كواسر الانبار"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، اعتقال عنصر بارز بتنظيم داعش، في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثاني تمكنت من اعتقال الإرهابي بعد مراقبته بكمين محكم نصب له في إحدى مناطق قضاء الكرمة.

وبينت أن عملية الاعتقال جاءت استناداً لمعلومات لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار - والتي اشارت لتواجد احد الإرهابيين البارزين لما كانت تسمى (كواسر الانبار) المرتبطة بعصابات داعش الارهابي في قضاء الكرمة.

وذكرت أن المعتقل مطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب.