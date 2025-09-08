الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 6 إرهابيين في نينوى

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز شعبة استخبارات فرقة المشاة السادسة عشر وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة أعلاه وبعمليات نوعية منفصلة وبكمائن محكمة، تمكنت من إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في محافظة نينوى.

وأضافت أنه تم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب إصولياً حسب السياقات المعمول بها.