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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T18:21:17+0000
الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين في الأنبار

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الحربي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة بعد أن تأكد وجود إرهابيين اثنين في الرمادي ضمن محافظة الأنبار".

وأضافت الخلية، أن "العملية والتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ وقوة برية من الفوج ذاته، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

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