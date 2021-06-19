الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أحد عناصر "ولاية الفلوجة"

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "معلومات دقيقة قدمتها إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار - أشارت لتواجد احد الإرهابيين من عناصر ما كانت تسمى ( ولاية الفلوجة)".

واضاف البيان أن "على اثر تلك المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ نحو الهدف وتقوم بنصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي وتتمكن من إلقاء القبض عليه".

وأشار البيان إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.