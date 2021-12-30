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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة "إرهابيين" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-12-30T17:24:41+0000
الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة "إرهابيين" في نينوى

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، القبض على ثلاثة "إرهابيين" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات منفصلة، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وردت لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ (أحد مفاصل المديرية) وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ وقوة برية من الفوج واللواء المذكورين، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق بقضاء تلعفر وناحية ربيعة غربي نينوى".

وأضافت أن "أحد الإرهابيين كان يكتب على جدران المنازل عبارات تمجد (عصابات داعش الإرهابية)"، مؤكدة أن "الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

وأشارت المديرية، إلى أن "القوة ذاتها، ضبطت ٩ قاذفات  RBG7، ٤ أجهزة اتصال (موتورلا)، و٣ رمانات دفاعية، بالإضافة إلى سلاح رشاشة أحادية عيار ١٢،٧ ملم مخبأة بإحدى الأماكن في منطقة العبرة بقضاء تلعفر".

ونوهت مديرية الاستخبارات العسكرية، إلى أن "الإرهابيين جرى تسليمهم إلى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز الجهد الهندسي للفرقة المذكورة آنفاً، برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".

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