الاستخبارات العسكرية تقبض على 9 متسللين من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، إلقاء القبض على تسعة متسللين عبر الحدود مع سوريا.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تاكيدا لواجباتها الاساسية في تامين الحدود مع سوريا وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ والفوج الاول لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على تسعة متسللين بطريقة غير مشروعة عبر الحدود العراقية السورية ومن حملة جنسية البلد الاخير عبر منطقة سي قبة التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى".

وأشارت إلى "تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".