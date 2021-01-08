الاستخبارات العسكرية تعلن نجاح عدد من العمليات في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال "ارهابي" وضبط متفجرات في عمليات متفرقة بمحافظة الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وذلك في منطقة البو فراج شمالي قضاء الرمادي.

وفي بيان ثان أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، عن "تمكنها من الوصول إلى مخبأ يضم كدسا للعبوات الناسفة في منطقة الزاوية ضمن صحراء الشامية غرب الانبار.

وأضافت أن الكدس يضم 38 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 10 لتر، معبأة بمادة السي فور، بالإضافة إلى 34 مسطرة تفجير، 155 قنبرة مدفع.

وأشار البيان، إلى أن "العملية نفذت بالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وبتنفيذ سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في القيادة، وبالتعاون مع لواء المغاوير، وبمشاركة مفرزة الطائرات المسيرة"

وأكد البيان، بأن "تم تدمير هذه المواد موقعيا ودون حدوث أي أضرار جانبية".

وفي بيان آخر، ورد لوكالة شفق نيوز، أفادت وكالة الاستخبارات العسكرية، بان تم "مداهمة مستودع للاعاشة لتزويد أوكار تنظيم داعش بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى مجموعة من اغطية واطارات للعجلات والدراجات النارية، وعدد من المواد المتفجرة، وذلك في منطقة الحسينات شمال شرقي قضاء الرطبة غربي الانبار"