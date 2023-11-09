الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 14 داعشيا في الانبار ونينوى

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، إلقاء القبض على 14 عنصرا ينتمون الى تنظيم داعش بمحافظتي الأنبار ونينوى، وذلك بعمليات نوعية منفصلة وجهد استخباري يومين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ( 14 ) من عناصر داعش المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضاء الموصل والرمادي والقائم والرطبة وناحية ربيعة والذين كانوا يعملون مع التنظيم، مضيفة إنه قد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.