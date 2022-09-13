الاستخبارات العسكرية تعلن اسماء قيادات (داعش) المستهدفة بقصف السبت في الأنبار

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اسماء قيادات (داعش) الذين استهدفتهم في العاشر من ايلول الجاري في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قيادة العمليات المشتركة كانت اعلنت يوم العاشر من ايلول ٢٠٢٢ في بيان لها عن مقتل ٧ إرهابيين بضربة جوية بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية استهدقت وكراً لقيادة تلك العصابات الارهابية في منطقة طب جلابات بقضاء الرطبة بالانبار".

واعلنت الخلية نقلا عن مديرية الاستخبارات العسكرية اسماء قيادات (داعش) الارهابي الذين تم استهدافهم وهم كل من "المسؤول الاداري العام والمكنى حمود حماد ( ابو نهاد) ، والمسؤول العسكري للرطبة المدعو حجي تركي المكنى ب ( البدوي)، بالإضافة الى ارهابيين اثنين من حملة الجنسية السورية، وثلاثة عناصر إرهابية اخرى".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أعلنت ، يوم السبت 10 ايلول 2022، عن قتل الإرهابي الذي قام بنحر مدير دائرة الأحوال المدنية في الأعظمية، مبينة أن "الضربة الجوية التي استهدفت وكراً لعناصر داعش على ضفاف بحيرة حمرين في ديالى، أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين من بينهم الارهابي (وسام علي حمد) الذي اقدم على نحر العقيد الشهيد (ياسر الجوراني) مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعظمية".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم نفسه، في بيان ، أن وكالة الاستخبارات وبالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مكنت طيران القوة الجوية من تدمير وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021، اختطف عناصر داعش أربعة أشخاص خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، وهم مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني، إلى جانب منتسباً في الحشد الشعبي، وموظفاً في مصرف، والرابع كاسب.

وعلى إثر ذلك شنت القوات الأمنية عمليات بحث وتفتيش مكثفة للتوصل أخيراً إلى مكان احتجاز المختطفين لتعثر على واحد منهم فقط والذي كشف قبل أن يلفظ أنفاسها الأخيرة متأثراً بجراحه أن عناصر داعش قاموا بنحر العقيد ياسر الجوراني.