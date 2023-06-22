الاستخبارات العسكرية تعتقل 15 إرهابياً في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على 15 إرهابياً مطلوبين للسلطة القضائية بعمليات متفرقة في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعب الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والحادية والعشرين التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للارض تم نصب كمائن محكمة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار للإطاحة بإرهابيين مطلوبين للقضاء".

وبينت ان الكمائن تم نصبها "في ناحية البعاج، ومنطقتي الرشاد والعيثة، وسيطرتي الشهيد سبهان وجباب، وربيعة والكرمة والقائم والشرقاط والموصل، أسفرت عن القاء القبض على 15 إرهابياً مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب"، مشيرة الى تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً.