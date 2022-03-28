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الاستخبارات العسكرية تعتقل مسؤول تجهيز المتفجرات للإرهابيين في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-03-28T19:03:11+0000
الاستخبارات العسكرية تعتقل مسؤول تجهيز المتفجرات للإرهابيين في الأنبار

شفق نيوز / اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، مساء الاثنين، "مسؤول تجهيز المواد والمتفجرات للمجاميع الإرهابية" أثناء محاولته دخول مدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة واستمرار المتابعة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ ومفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة لنصب كمين محكم له في سيطرة مدخل الفلوجة والقاء القبض عليه".

وأضافت الخلية، أن "الملقى القبض عليه، من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

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